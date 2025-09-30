В минском метро будут ездить российские «душегубки» 4 30.09.2025, 14:59

1,986

Власти города хотят закупить вагоны из РФ.

В Минске прошли переговоры с представителями российского предприятия «Трансмашхолдинг», на которых обсудили поставки вагонов для столичного метрополитена, сообщает агентство «Минск-Новости».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о необходимости поставок для третьей линии метро. Сейчас активно строятся три новые станции Зеленолужской линии, и завершить этот этап планируется в течение ближайших двух лет. Для запуска новых участков необходим дополнительный подвижной состав.

Напомним, ранее минчане раскритиковали вагоны российского производства. В народе их прозвали «душегубками».

