закрыть
30 сентября 2025, вторник, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минском метро будут ездить российские «душегубки»

4
  • 30.09.2025, 14:59
  • 1,986
В минском метро будут ездить российские «душегубки»

Власти города хотят закупить вагоны из РФ.

В Минске прошли переговоры с представителями российского предприятия «Трансмашхолдинг», на которых обсудили поставки вагонов для столичного метрополитена, сообщает агентство «Минск-Новости».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о необходимости поставок для третьей линии метро. Сейчас активно строятся три новые станции Зеленолужской линии, и завершить этот этап планируется в течение ближайших двух лет. Для запуска новых участков необходим дополнительный подвижной состав.

Напомним, ранее минчане раскритиковали вагоны российского производства. В народе их прозвали «душегубками».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип