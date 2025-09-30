Украинские военные разворачивают миссию в Дании

Украинские военные разворачивают миссию в Дании1
- 30.09.2025, 15:03
Они будут делиться с европейцами опытом в противодействии дронам.
В Дании украинские военнослужащие начали развертывание миссии для распространения опыта защиты от дронов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 сентября, сообщает New Voice.
Он уточнил, что военные прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским дронам.
«Украинский опыт — наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской «стены дронов — масштабного проекта, обеспечивающего безопасность в небе», — заявил он.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому, что получил первый отчет команды из Дании.
«Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки сотрудничества и с другими европейскими странами», — отметил Зеленский.
В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.