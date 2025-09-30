закрыть
30 сентября 2025, вторник, 15:27
Лекарство на миллиарды долларов нашли на острове Пасхи

  • 30.09.2025, 15:18
Лекарство на миллиарды долларов нашли на острове Пасхи

Коренное население также внесло свой вклад.

В 1964 году на острове Пасхи канадская экспедиция собрала образцы почвы, один из которых содержал бактерию Streptomyces hygroscopicus. Именно она дала миру рапамицин — антибиотик, позже ставший иммунодепрессантами и «золотым стандартом» в трансплантологии и кардиологии. Сегодня его изучают как средство против рака, диабета, нейродегенеративных болезней и даже старения, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Рапамицин стал научной сенсацией и принес компаниям миллиарды долларов, но жители Рапа-Нуи, чье имя дало название препарату, не получили никакой выгоды. Более того, история открытия почти не упоминает их.

Экспедиция под руководством канадцев Стэнли Скорины и Жоржа Ногради исследовала около тысячи местных жителей, собирая биологические материалы, а также более 200 образцов почвы и растений. Участие островитян обеспечивалось подарками и уговорами через местного священника. Многие историки сегодня называют этот проект примером «научного колониализма»: белые исследователи рассматривали коренное население как «живую лабораторию», игнорируя его историю, культуру и смешанное происхождение.

Позже ученый Сурендра Сегал выделил молекулу и довел ее до коммерческого успеха, однако в ключевых публикациях ни Ногради, ни сама экспедиция не были упомянуты.

С тех пор рапамицин стал одним из самых упоминаемых препаратов в медицинской литературе, но Рапа-Нуи так и не получила компенсации. Вопрос о «биопиратстве» и правах коренных народов встал лишь десятилетия спустя — с появлением международных соглашений вроде Конвенции о биоразнообразии (1992) и Декларации ООН о правах коренных народов (2007).

