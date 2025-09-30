закрыть
30 сентября 2025, вторник, 15:30
ВСУ взорвали командный пункт россиян на Донбассе

  • 30.09.2025, 15:27
Украинский пилот нанес точный удар авиабомбой по объекту оккупантов.

Пилот украинского самолета точным ударом авиабомбы уничтожил командный пункт оккупантов на востоке Украины.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

«Наши озорники славно погуляли на Востоке, точным ударом багетной демократии было уничтожено КП батальона врага». - отмечает в комментарии автор публикации.

