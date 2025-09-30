«Это одно из самых больших геополитических поражений Москвы за последнее время» 4 30.09.2025, 15:32



Россия стремительно теряет влияние на постсоветском пространстве.

На выборах в парламент Молдовы, которые прошли 28 сентября, победила правящая проевропейская партия Майи Санду.

Большое ли это поражение для Кремля? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политологу, профессору Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петру Олещуку:

— Судя по ресурсам, которые Кремль вкладывал в эту ситуацию, думаю, что да, это существенное поражение. Очевидно, что в Молдове технологии гибридной войны, которые использует Россия на постсоветском пространстве (да уже и в Европе), не сработали. Хотя усилия прикладывались серьезные, выделялись огромные ресурсы.

Была мощная информационная война с использованием любых средств, включительно с интернет-коммуникациями, даже Московским патриархатом как инструментом распространения дезинформации о том, что европейский вектор будет означать какие-то катастрофические результаты для Молдовы.

Поэтому да, это одно из самых больших геополитических поражений Москвы за последнее время. Оно вполне вписывается в тенденцию последнего времени, когда Россия стремительно теряет влияние на постсоветском пространстве, тратит все ресурсы на войну против Украины.

Москва уже потеряла влияние на Армению, Азербайджан. В Центральной Азии тоже все, мягко говоря, не так просто, хотя формально местные лидеры и режимы демонстрируют лояльность, но тем не менее мы видим, как они все более и более стремительно отдаляются от Москвы.

Это же была последняя попытка оставить Молдову в сфере влияния Москвы. Теперь же Молдова, как и Украина, будет двигаться на пути вступления в Европейский союз. На данном этапе можно говорить, что Москва Молдову потеряла.

— Как скоро может Кишинев присоединиться к ЕС?

— Здесь главная проблема заключается в следующем. И Молдова, и Украина подошли к этапу открытия кластеров по переговорам. Шесть кластеров, они открываются, проводятся переговоры постепенно. После этого остается фактически только голосование о вступлении страны в Европейский союз. Я имею в виду ратификацию соответствующего соглашения всеми членами Европейского союза. Венгрия блокирует открытие кластеров для Украины, но при этом Украина и Молдова двигаются и двигались ранее параллельно в направлении вступления в Европейский союз. Здесь остается такой довольно щекотливый момент, поскольку европейские бюрократы настаивают на том, чтобы в дальнейшем Украина и Молдова двигались вместе.

Чтобы Молдову не выделять в некий отдельный кейс, чтобы Украина не осталась где-то позади из-за позиций Венгрии. Поэтому сейчас разрабатывается инструментарий для того, чтобы можно было где-то Венгрию обойти. Не знаю, что из этого получится, но в любом случае процедура такая: открытие кластеров, переговоры, голосование, вступление.

Отмечу, что я не ожидал, что будет настолько уверенная победа Санду.

Я все-таки думал, что, возможно, будет какая-то необходимость сформировать коалицию. Это всегда затягивание времени, это всегда сложности и так далее. Я, честно говоря, не ожидал именно монобольшинства.

Но очевидно, что все-таки все эти российские технологии уже не так работают, как в Кремле считают. Денег россияне выкинули очень-очень много. Но это не сработало.

