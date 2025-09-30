закрыть
Целый белорусский город остался без отопления

  • 30.09.2025, 15:36
  • 9,144
Целый белорусский город остался без отопления

Единственная теплотрасса оказалась изношенной на 100%.

В двух населенных пунктах Минской области не включили отопление, которое должны были по графику запустить 29 сентября. Без тепла остались жители Фаниполя и Вязани.

Причина в замене единственной теплотрассы, которая идет от котельной к жилой части города и деревне.

Что привело к ситуации, в которой белорусы остались без отопления в холода, рассказал представитель подрядной организации ООО «МолесСтрой» Виталий Чирковский.

Почему ремонтируют осенью

Теплотрасса закреплена на конструкциях пешеходного моста через железную дорогу. Сейчас одновременно проходят его реконструкция и переврезка системы теплоснабжения.

Но и мост, и теплотрасса давно находятся в аварийном состоянии. Первый был закрыт по этой причине в 2018 году.

Фото: fanipol.by

Теплотрассу, по словам Чирковского, проложили в 1981-м, а срок эксплуатации не должен превышать 30 лет. Получается, истек он примерно в 2011 году.

По информации портала fanipol.by, реконструкцию моста не проводили, потому что не могли установить, кому он принадлежит. Этот вопрос решили в 2020 году через суд – конструкцию передали на баланс Дзержинского ЖКХ. После этого появилась правовая основа для ремонта, но работы начались только через пять лет, в 2025-м.

Фото: fanipol.by

И реконструкцию моста, и переврезку теплотрассы проводят осенью по плану, так как перенести их на зиму технически невозможно, а начать раньше не позволяли согласования с Белорусской железной дорогой.

