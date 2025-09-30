Чехия запретила въезд российским дипломатам, не имеющим аккредитации 2 30.09.2025, 15:49

Правительство страны решило ограничить доступ обладателям служебных паспортов РФ.

Во вторник, 30 сентября, правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации от Праги.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Липавский рассказал, что именно он был инициатором этого решения.

«Сегодня правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Чехии. Эта мера применяется в международных аэропортах», — написал он.

Он также подчеркнул, что количество диверсионных операций растет, и «мы не будем рисковать из-за агентов под дипломатическим прикрытием».

«Мы подаем пример другим странам и я буду и дальше добиваться самых строгих мер на уровне всего Шенгена. Мы защитим Чехию», — добавил он.

