30 сентября 2025, вторник, 16:58
В регионах острая нехватка учителей физики и математики

  30.09.2025, 16:25
  • 1,666
Зарплаты вызывают недоумение.

На данный момент в республиканском банке вакансий размещено 551 предложение на должность педагога. И это несмотря на то, что учебный год начался месяц назад. По Брестской области — 77. Из них – 14 вакансий для учителей математики физики в разных районах регион, пишет BGmedia.

Что по зарплатам и требованиям?

В большинстве требуется только высшее образование, в одном даже — профессионально-техническое. Еще в одной из школ требуют наличие минимум трехлетнего стажа и второй квалификационной категории.

При этом зарплаты в некоторых районах едва дотягивают до половины средней по области — от 750 (220 долларов) до 1 200 рублей.

Где на Брестчине платят больше за полную ставку?

В Чернавчицкой средней школе учителю физики или математики готовы платить от 1 500 до 2 000 руб. В качестве бонуса предоставляется общежитие.

В СШ №17 г. Пинска учитель математики может заработать от 1 500 до 1 800 руб.

Почетное третье место отправляется в СШ №9 г. Пинска. В этом учреждении образования физику готовы заплатить 1 200 – 1 700 руб.

А в средней школе поселка Мухавец педагогу аналогичного профиля обещают зарплату от 12 00 до 1 500 руб.

Эти школы предлагают относительно конкурентные ставки, хотя и ниже средней по Брестской области.

Где платят мало?

В числе самых «жадных» работодателей — СШ №26 г. Бреста, где математику готовы платить лишь 800 руб., Микашевичская гимназия (750–900 руб.), СШ №11 г. Бреста и СШ №32 г. Бреста (1 000–1 200 руб.).

Ставки в этих школах вызывают недоумение на фоне официальной статистики и дефицита специалистов.

