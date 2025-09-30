FT: ЕС пытается ускорить вступление Украины, обойдя Венгрию 30.09.2025, 16:56

Еврокомиссия предложила изменить свои правилa.

Евросоюз готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, обходя сопротивление Венгрии, которая блокирует продвижение официальных переговоров, пишет Financial Times.

Киев подал заявку на вступление в ЕС в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Позже к процессу присоединилась и Молдова. Формальные переговоры начались в прошлом году, однако следующий этап — открытие переговорных «глав», требующих единогласия всех 27 стран ЕС, — оказался заблокирован Будапештом.

Еврокомиссия предложила изменить свои правила и начать техническую работу по ряду тематических «кластеров» даже без официального решения об открытии переговоров. Это позволит Украине и Молдове продолжать реформы, готовить институты и приводить законодательство в соответствие с нормами ЕС. В случае снятия венгерского вето процесс можно будет резко ускорить.

В среду в Копенгагене вопрос обсудят лидеры ЕС, а на следующий день к ним присоединятся представители соседних стран, включая Украину и Молдову.

Заместитель премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отметил, что Киев надеется убедить Венгрию «откалибровать» позицию, хотя признает трудности. Он подчеркнул, что задержка переговоров может разрушить процесс реформ: «Нужно двигаться без остановок».

Отсутствие формального признания усилий может снизить мотивацию Киева и Кишинева к трудным политическим преобразованиям.

Альтернативный вариант, который продвигает председатель Европейского совета Антониу Кошта, предполагает разрешить открытие кластеров большинством голосов. Но это требует единогласного изменения правил, что маловероятно при позиции Венгрии.

По словам дипломатов, растущее раздражение чувствуется не только в адрес Будапешта, но и в целом в Брюсселе: «Даже украинские солдаты на фронте знают о застое».

