«Я никогда так быстро не бегал»

Житель Могилева столкнулся с волчьей стаей во время ночной рыбалки.

Свидетелем ночной охоты волчьей стаи недалеко от деревни Чечевичи в Быховском районе Могилевской области стал 42‑летний житель Могилева Сергей. Та ночь в его памяти останется надолго, пишет ByFishingBY.

«Был на реке Друть. Рассчитывал рыбачить по ночам, но пошло все по-другому… В районе девяти вечера слышу сзади шум, сначала подумал, что еще кто-то приехал на рыбалку. Потом треск кустов… и все это несется на меня. Я аж пригнулся в кресле. Потом слышу: в метрах 25—30 правее от меня какой-то зверь прыгнул в воду, потом еще три, но всплески были потише. Включил фонарик — три волка.

Было такое ощущение, что топят козу или лосенка по центру реки. Пришлось достать фидер, чтобы не запутали.

Я светил фонарем, кричал, бил палкой по воде, но они на меня не обращали внимания. Позже, когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу… Я никогда так быстро не бежал к машине», — рассказал Сергей.

По словам рыбака, в ту ночь он больше не рыбачил и до утра боялся выйти из автомобиля. На следующие сутки у него хватило смелости порыбачить до ночи, но «подпрыгивая от каждого шороха». При этом Сергей всё же поймал леща и трёх довольно крупных подлещиков, не считая мелочи.

Когда произошел случай, издание не пишет.

