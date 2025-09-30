Заключенным в белорусских колониях не разрешают надевать теплую одежду 4 30.09.2025, 17:23

2,426

Начался рост заболеваний.

В витебской колонии №3 («Витьба») фиксируется массовый рост заболеваний простудой. Причина-запрет осужденным надевать теплые ватники, которые им выдали заранее из-за резкого похолодания.

Правила исправительных учреждений предусматривают переход на зимнюю одежду только в октябре. Поэтому в «Витьбе» заключенным разрешили иметь при себе ватники, но носить их – запретили. В результате почти вся колония начала болеть простудными заболеваниями, а некоторых пришлось перевести в больницы.

По информации MAYDAY TEAM, в отдельных отрядах разрешили надевать ватники только с 29 сентября. Подобные случаи происходят и в других колониях: например, в Бобруйской ИК-2 можно надевать ватники, но зимние шапки – только с 1 октября.

