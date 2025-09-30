Россия продлила запрет на экспорт бензина 30.09.2025, 17:34

Также введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей.

Власти РФ продлили временный запрет на экспорт бензина и ввели ограничения для других видов топлива, сообщило правительство во вторник, пишет The Moscow Times.

«Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей», - сообщило правительство РФ.

Также введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, говорится в сообщении. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями этих видов топлива, запрет не распространяется.

