закрыть
30 сентября 2025, вторник, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси живет семья с 15 детьми

2
  • 30.09.2025, 17:37
  • 1,262
В Беларуси живет семья с 15 детьми
Иллюстрационное фото

Всего в стране 46 семей воспитывают десять и более детей.

В стране проживает 46 семей, где воспитывается десять и более детей. Но самой многодетной из них оказалась семья, проживающая в Солигорском районе. Там родители воспитывают 14 родных детей — вообще у них 15 детей, но старшему из них исполнилось 18 лет.

«Самый многодетный регион в стране — Брестский, после него идут Минская и Гомельская области. Самая большая семья в стране на сегодняшний момент воспитывает 14 несовершеннолетних родных детей, вообще у них 15 детей, но старшему ребенку уже исполнилось 18 лет. Проживают они в Солигорском районе. Семья очень интересная, люди верующие», — сообщает начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.

Напомним, по данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживают около 1 млн 143 тыс. семей с несовершеннолетними детьми. «Если посмотреть на структуру, которую нам предоставила перепись, то у нас на тот момент было 57% семей с одним ребенком, 33,5% семей с двумя детьми, остальные семьи (а это более 9%) имеют трех и более детей. В абсолютных цифрах в 2019 году было около 105,7 тыс. многодетных семей. На сегодняшний момент количество многодетных семей значительно больше — их более 120 тыс. В основном это семьи, которые воспитывают троих детей, но есть семьи и с большим количеством детей», — рассказала Светлана Белаш.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип