В Беларуси живет семья с 15 детьми
- 30.09.2025, 17:37
Всего в стране 46 семей воспитывают десять и более детей.
В стране проживает 46 семей, где воспитывается десять и более детей. Но самой многодетной из них оказалась семья, проживающая в Солигорском районе. Там родители воспитывают 14 родных детей — вообще у них 15 детей, но старшему из них исполнилось 18 лет.
«Самый многодетный регион в стране — Брестский, после него идут Минская и Гомельская области. Самая большая семья в стране на сегодняшний момент воспитывает 14 несовершеннолетних родных детей, вообще у них 15 детей, но старшему ребенку уже исполнилось 18 лет. Проживают они в Солигорском районе. Семья очень интересная, люди верующие», — сообщает начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш.
Напомним, по данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживают около 1 млн 143 тыс. семей с несовершеннолетними детьми. «Если посмотреть на структуру, которую нам предоставила перепись, то у нас на тот момент было 57% семей с одним ребенком, 33,5% семей с двумя детьми, остальные семьи (а это более 9%) имеют трех и более детей. В абсолютных цифрах в 2019 году было около 105,7 тыс. многодетных семей. На сегодняшний момент количество многодетных семей значительно больше — их более 120 тыс. В основном это семьи, которые воспитывают троих детей, но есть семьи и с большим количеством детей», — рассказала Светлана Белаш.