Эксперты: Вовлеченность сотрудников — ключ к будущему успеху фирмы
- 30.09.2025, 17:50
Стоит действовать уже сейчас.
На фоне снижения текучести кадров работодатели радуются стабильности и видят в этом признак лояльности. Но эксперты предупреждают, что сотрудники остаются не из-за удовлетворенности, а из-за страха потерять работу в нестабильной экономике, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Исследования показывают тревожные тенденции. Каждый третий работник считает, что его руководитель не уважает его, более половины не чувствуют себя свободно, будучи самими собой, а доверие к «эмпатии» компании значительно ниже, чем считают руководители. Это говорит о скрытом кризисе вовлеченности.
Ситуацию обостряет быстрое внедрение искусственного интеллекта. Технологии повышают индивидуальную продуктивность, но не решают проблемы сотрудничества в командах. При этом именно менеджеры определяют до 70% вовлеченности сотрудников, однако многие из них признают нехватку навыков для работы с разными стилями коммуникации.
Игнорирование этих рисков уже обходится дорого — падает инновационность, снижается мотивация, а лучшие специалисты чувствуют себя недооцененными. Когда рынок труда оживет, именно они первыми уйдут — что ударит по конкурентоспособности, разнообразию и репутации компаний.
Эксперты советуют действовать сейчас. Регулярно измерять «психологическую безопасность» сотрудников, инвестировать в развитие менеджеров, внедрять инклюзивные практики и увязывать вовлеченность напрямую с бизнес-результатами.
Сегодняшнее спокойствие — иллюзия. Завтра оно может обернуться массовым исходом, если компании не начнут строить культуру, где люди хотят оставаться не из страха, а из внутренней мотивации.