Трамп пообещал закончить войну в Украине и постучал по дереву

Трамп пообещал закончить войну в Украине и постучал по дереву1
- 30.09.2025, 18:07
Президент США в очередной раз заявил, что разочарован Путиным.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на окончание войны РФ в Украине и постучал по дереву. Так он сделал, выступая перед американскими генералами.
«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, [что выйдет]», — сказал он.
В очередной раз американский лидер заявил, что разочарован диктатором РФ Владимиром Путиным. Войну он назвал самой худшей со времен Второй мировой.