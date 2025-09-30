закрыть
30 сентября 2025, вторник, 18:30
Трамп пообещал закончить войну в Украине и постучал по дереву

  30.09.2025, 18:07
Трамп пообещал закончить войну в Украине и постучал по дереву

Президент США в очередной раз заявил, что разочарован Путиным.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на окончание войны РФ в Украине и постучал по дереву. Так он сделал, выступая перед американскими генералами.

«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, [что выйдет]», — сказал он.

В очередной раз американский лидер заявил, что разочарован диктатором РФ Владимиром Путиным. Войну он назвал самой худшей со времен Второй мировой.

