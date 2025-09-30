Техосмотр в Беларуси станет дешевле – но не для всех
- 30.09.2025, 18:13
Будут действовать скидки в 20%.
Тем, кто давно собирался пройти техосмотр, но боялся больших расходов, сейчас самое время.
С 1 по 20 октября будут действовать скидки в 20% на диагностических станциях УП «Белтехосмотр», рассказали в пресс-службе предприятия.
Одно условие должно быть соблюдено – акция распространяется на собственников-пенсионеров при предъявлении удостоверения.
«Будет действовать скидка 20% от тарифов по действующим прейскурантам на услуги по проведению государственного технического осмотра транспортных средств для всех типов транспортных средств», – уточнили в «Белтехосмотре».
Такую акцию предприятие организовало в честь празднования Дня пожилых людей. Учитывая, что именно у этих граждан автомобили чаще всего нуждаются в затратном ремонте и обслуживании, такая скидка будет очень кстати.
К тому же ранее тарифы на техосмотр в Беларуси выросли.