Белорус купил конфеты «Спартак» с «сюрпризом» внутри
- 30.09.2025, 18:22
Видео.
Белорус купил конфеты «Спартак», внутри оказался неприятный сюрприз — черви. Мужчина опубликовал видео с испорченными конфетами в TikTok, передает «Зеркало».
«Конфеты „Спартак“ с сюрпризом. Черви в конфетах „Спартак“ — это стандартная опция, или это доп? Сразу отвечу, коробка была полностью запакована в пленку, без повреждений, срок годности еще не вышел, условия хранения не нарушены, но сюрприз был внутри», — подписал видео автор.
В комментариях предположили, почему сладость испортилась:
«Неправильное хранение, единичные случаи, пошел вернул», — Александр Минск.
«Не нужно было хранить сто лет», — Немо.
«Подняли цены на конфеты, кто их будет покупать, будут работать себе в убыток», — ___8elena0___.
«Значит без химии 100%. Натур продукт», — Владимир.
«Хранятся как книги на полке век, цены атомные только червякам и досталось», — user6449057889607.
«Все в порядке…) Это технический сбой. Их забыли прописать на коробке, как входящих в состав конфет», — Сергей Останин.
«Отправьте их на фабрику, пусть посмотрят и подумают о ценах», — Нина Терлецкая.
Ранее червей нашли в шоколадных батончиках от «Коммунарки». Начальник управления предприятия по качеству Анна Козырь тогда рассказала, что вероятные причины заражения шоколада личинками пищевой моли — нарушение условий хранения, несоблюдение товарного соседства (рядом с мукой, крупами, орехами, сухофруктами).