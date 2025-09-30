закрыть
30 сентября 2025, вторник, 18:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус купил конфеты «Спартак» с «сюрпризом» внутри

  • 30.09.2025, 18:22
Белорус купил конфеты «Спартак» с «сюрпризом» внутри

Видео.

Белорус купил конфеты «Спартак», внутри оказался неприятный сюрприз — черви. Мужчина опубликовал видео с испорченными конфетами в TikTok, передает «Зеркало».

@goshadriftfan конфеты Спартак с сюрпризом. черви в конфетах Спартак это стандартная опция, или это доп? сразу отвечу, коробка была полностью запакована в пленку без повреждений, срок годности ещё не вышел, условия хранения не нарушены, но сорприз был внутри.#конфеты_с_сюрпризом #конфеты_спартак #спартак #черви ♬ оригинальный звук - Игорь

«Конфеты „Спартак“ с сюрпризом. Черви в конфетах „Спартак“ — это стандартная опция, или это доп? Сразу отвечу, коробка была полностью запакована в пленку, без повреждений, срок годности еще не вышел, условия хранения не нарушены, но сюрприз был внутри», — подписал видео автор.

В комментариях предположили, почему сладость испортилась:

«Неправильное хранение, единичные случаи, пошел вернул», — Александр Минск.

«Не нужно было хранить сто лет», — Немо.

«Подняли цены на конфеты, кто их будет покупать, будут работать себе в убыток», — ___8elena0___.

«Значит без химии 100%. Натур продукт», — Владимир.

«Хранятся как книги на полке век, цены атомные только червякам и досталось», — user6449057889607.

«Все в порядке…) Это технический сбой. Их забыли прописать на коробке, как входящих в состав конфет», — Сергей Останин.

«Отправьте их на фабрику, пусть посмотрят и подумают о ценах», — Нина Терлецкая.

Ранее червей нашли в шоколадных батончиках от «Коммунарки». Начальник управления предприятия по качеству Анна Козырь тогда рассказала, что вероятные причины заражения шоколада личинками пищевой моли — нарушение условий хранения, несоблюдение товарного соседства (рядом с мукой, крупами, орехами, сухофруктами).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип