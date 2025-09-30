Цены на нефть резко упали 30.09.2025, 18:24

Рынок отыгрывает новости о планах ОПЕК+ продолжить наращивать добычу нефти.

Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упали на минимуме на 2,15%, до $65,65 за баррель.

К вечеру снижение замедлилось до 1,64%, котировки отскочили к $65,99 за баррель.

Рынок отыгрывает новости о планах ОПЕК+ продолжить наращивать добычу нефти. По данным источников Reuters, на встрече в это воскресенье альянс объявит о повышении добычи как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ также обсудит возможность в ближайшие три месяца увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com