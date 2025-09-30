Цены на нефть резко упали
- 30.09.2025, 18:24
Рынок отыгрывает новости о планах ОПЕК+ продолжить наращивать добычу нефти.
Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упали на минимуме на 2,15%, до $65,65 за баррель.
К вечеру снижение замедлилось до 1,64%, котировки отскочили к $65,99 за баррель.
Рынок отыгрывает новости о планах ОПЕК+ продолжить наращивать добычу нефти. По данным источников Reuters, на встрече в это воскресенье альянс объявит о повышении добычи как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ также обсудит возможность в ближайшие три месяца увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg.