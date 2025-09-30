Соболенко проводит 50-ю неделю подряд на вершине мирового рейтинга 30.09.2025, 18:28

У белоруски на 2792 больше очков, чем у ближайшей преследовательницы.

В рейтинге ВТА Арина Соболенко по-прежнему занимает первое место. Сейчас у пропустившей «тысячник» в Пекине белоруски 11 225 очков. Это на 2792 больше, чем у ближайшей преследовательницы, польки Иги Cвентек. Тройку сильнейших замыкает американка Кори Гауфф (7873).

Соболенко не уступает никому лидерства в рейтинге уже почти год. Если точнее, она проводит в статусе первой ракетки мира 50-ю неделю подряд. Кроме того, Арина лидировала в рейтинге 8 недель в 2023 году.

