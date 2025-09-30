Цена на золото установила новый рекорд

Цена на золото установила новый рекорд6
- 30.09.2025, 18:47
К концу года цена может достигнут $4 тысяч за унцию.
Вечером 30 сентября цена на золото достигла нового рекорда.
К 18:00 по Минску цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на $25,75 (0,67%), до $3 881 доллара за тройскую унцию.
Фьючерс на серебро подешевел на 0,21%, до $46,9 за унцию.
The Financial Times со ссылкой на источники писала, что рост цены на золото обусловлен притоками в ETF и рисками шатдауна правительства США. Аналитики не исключают, что цена на золото может достигнут $4 тыс. унцию к концу года.