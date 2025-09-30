закрыть
30 сентября 2025, вторник, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена на золото установила новый рекорд

6
  • 30.09.2025, 18:47
Цена на золото установила новый рекорд

К концу года цена может достигнут $4 тысяч за унцию.

Вечером 30 сентября цена на золото достигла нового рекорда.

К 18:00 по Минску цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на $25,75 (0,67%), до $3 881 доллара за тройскую унцию.

Фьючерс на серебро подешевел на 0,21%, до $46,9 за унцию.

The Financial Times со ссылкой на источники писала, что рост цены на золото обусловлен притоками в ETF и рисками шатдауна правительства США. Аналитики не исключают, что цена на золото может достигнут $4 тыс. унцию к концу года.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип