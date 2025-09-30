закрыть
30 сентября 2025, вторник, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону

2
  • 30.09.2025, 18:53
  • 1,296
Трамп объявил о выделении «больших денег» на оборону

Более $1 трлн.

В следующем году администрация Дональда Трампа выделит на оборонные нужды более $1 трлн. Об этом сам президент США заявил, выступая перед генералами.

«Я взял на себя обязательство потратить более одного триллиона долларов на наших военных в 2026-м, и это [максимальный показатель] в истории нашей страны. Один триллион долларов. Это большие деньги. Я надеюсь, вам это нравится, дамы и господа. <...> Мы должны быть лучшими во всем», — сказал он.

До этого Трамп подчеркнул, что США не будут «политкорректными» в том, что касается «защиты нашей свободы», и пообещал, что американская армия станет «боевой и победоносной машиной». Выступая перед ним, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении завершить «десятилетие упадка», в том числе за счет возвращения к «высшему мужскому стандарту» для боевых должностей.

На 2025 финансовый год США утвердили рекордный оборонный бюджет в размере $895 млрд. В апреле Трамп объявил, что Белый дом одобрит оборонный бюджет на будущий финансовый год «около» $1 трлн.

В своем выступлении американский президент также напомнил о планах поставить ВМС США 19 новых кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и штурмовые корабли. При этом Трамп отметил, что ему не нравятся «уродливые корабли».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип