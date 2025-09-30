закрыть
«Азов» уничтожает российские беспилотники «FPV-дробовиком

  • 30.09.2025, 19:10
  • 1,408
«Азов» уничтожает российские беспилотники «FPV-дробовиком

Видео.

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады «Азов» сбивают вражеские беспилотники «FPV-дробовиком» на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари уничтожили по меньшей мере десяток дронов оккупантов, в частности «Молнии», «Ланцеты», «Герберы», «Залы», FPV-дроны и другие БпЛА.

«Теперь оператор не только минусует вражеский борт на расстоянии. Этот метод поражения экономит ценные зенитные FPV-дроны для более дорогих и сложных целей», - сообщают бойцы в своем телеграм-канале.

