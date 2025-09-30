закрыть
30 сентября 2025, вторник
«Ванкувер» оставил белорусского вратаря в основной команде

  • 30.09.2025, 19:21
«Ванкувер» оставил белорусского вратаря в основной команде

Еще один белорус отправился из команды НХЛ в фарм-клуб «Ванкувера», который выступает в АХЛ.

Как сообщают соцсети клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», 18 игроков по итогам очередного этапа предсезонки покинули команду. В частности, белорусский нападающий Данила Климович отправился в выступающий в АХЛ «Абботсфорд» – фарм-клуб «Ванкувера».

А вот голкипер Никита Толопило остался в основной команде. Напомним, в минувшем сезоне 25-летний страж ворот дебютировал в НХЛ, проведя за «Кэнакс» две игры.

