Жители Барановичей соревнуются в поисках йогуртов за 46 копеек

Жители Барановичей соревнуются в поисках йогуртов за 46 копеек3
- 30.09.2025, 19:37
Необычный продукт вызвал ажиотаж.
Жители Барановичей оценили необычный продукт от «Савушкин продукт» — так называемые «переходы», пишет издание BGMedia.
На молочных заводах «переходами» называют продукцию, которая получается в момент смены одного фруктового наполнителя на другой на производственной линии. Это могут быть йогурты или творожки с промежуточным вкусом — например, «клубника-малина» или «груша-банан». Такая продукция не поступает в основную розничную сеть и продается по сниженной цене — из-за нестандартного состава, но при этом с тем же уровнем качества и свежести.
В Барановичах «переходы» от «Савушкин продукт» особенно популярны. Иногда их можно купить всего за 46–64 копейки, тогда как обычные цены на молочную продукцию в магазинах варьируются от одного до двух рублей.
@alex_belarus_12 «Переходы за 46 копеек». Где сегодня продают популярные продукты закрытого «Вераса»? P.S. «Переходы» в тепле не стояли - их заказали и сразу купили. Видео снято в ознакомительных целях в общественном месте. Если вы узнали себя и у вас есть претензии — напишите в ЛС, и мы решим этот вопрос. #барановичи #беларусь #савушкинпродукт #магазин #продажа ♬ оригинальный звук - Alex_Belarus
До 1 сентября жители Барановичей активно скупали «переходы» в магазине «Верес» на улице Комсомольской. После закрытия этой торговой точки в городе поднялась волна возмущения — многие остались без любимого бюджетного лакомства.
Директор производственного филиала «Савушкин продукт» в Барановичах Виктор Ракуть объяснил местному изданию «Наш край», что решение о закрытии магазина принято потому, что магазин не приносил должной прибыли. Он добавил, что компания инвестировала немалые деньги в строительство новой столовой и буфета в филиале, которые открыты для всех посетителей. В буфете, который будет обслуживать посетителей круглосуточно, на первых порах горожане смогут приобрести и переходы – йогурты и творожки.
Сейчас жители Барановичей «ринулись» в буфет на проходной молочного комбината на улице 50 лет БССР. Цены на «молочку» там действительно ниже обычных, но партии товаров ограниченные и непредсказуемые по времени: люди отслеживают соцсети/слухи и ловят «переходы» у проходной предприятия.
Местные советуют приходить пораньше: «После 11 часов там делать нечего», — говорят они. В то же время недовольство вызывают перекупщики — мелкие предприниматели, которые скупают «переходы» целыми багажниками.
Другие местные жалуются, что и с утра бывает такое, что нет «переходов».
«После 11 уже нет смысла идти, разбирают очень быстро. И повесили объявление, что с 11 до 14 обслуживаются только работники».
«Живу рядом с молочным комбинатом, уже хожу несколько дней подряд в буфет — «переходов» нету. И висят листики со словами «Переходов нет». Когда спрашиваешь — когда будут? Отвечают, что не знают. Если они и появляются, то сотрудники комбината обслуживаются вне очереди».
«Надо побольше открыть таких точек, то в центре Барановичей закрыли «Верес» и перенесли все на край света».