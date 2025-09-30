Жители Барановичей соревнуются в поисках йогуртов за 46 копеек 3 30.09.2025, 19:37

Необычный продукт вызвал ажиотаж.

Жители Барановичей оценили необычный продукт от «Савушкин продукт» — так называемые «переходы», пишет издание BGMedia.

На молочных заводах «переходами» называют продукцию, которая получается в момент смены одного фруктового наполнителя на другой на производственной линии. Это могут быть йогурты или творожки с промежуточным вкусом — например, «клубника-малина» или «груша-банан». Такая продукция не поступает в основную розничную сеть и продается по сниженной цене — из-за нестандартного состава, но при этом с тем же уровнем качества и свежести.

В Барановичах «переходы» от «Савушкин продукт» особенно популярны. Иногда их можно купить всего за 46–64 копейки, тогда как обычные цены на молочную продукцию в магазинах варьируются от одного до двух рублей.

До 1 сентября жители Барановичей активно скупали «переходы» в магазине «Верес» на улице Комсомольской. После закрытия этой торговой точки в городе поднялась волна возмущения — многие остались без любимого бюджетного лакомства.

Директор производственного филиала «Савушкин продукт» в Барановичах Виктор Ракуть объяснил местному изданию «Наш край», что решение о закрытии магазина принято потому, что магазин не приносил должной прибыли. Он добавил, что компания инвестировала немалые деньги в строительство новой столовой и буфета в филиале, которые открыты для всех посетителей. В буфете, который будет обслуживать посетителей круглосуточно, на первых порах горожане смогут приобрести и переходы – йогурты и творожки.

Сейчас жители Барановичей «ринулись» в буфет на проходной молочного комбината на улице 50 лет БССР. Цены на «молочку» там действительно ниже обычных, но партии товаров ограниченные и непредсказуемые по времени: люди отслеживают соцсети/слухи и ловят «переходы» у проходной предприятия.

Местные советуют приходить пораньше: «После 11 часов там делать нечего», — говорят они. В то же время недовольство вызывают перекупщики — мелкие предприниматели, которые скупают «переходы» целыми багажниками.

Другие местные жалуются, что и с утра бывает такое, что нет «переходов».

«После 11 уже нет смысла идти, разбирают очень быстро. И повесили объявление, что с 11 до 14 обслуживаются только работники».

«Живу рядом с молочным комбинатом, уже хожу несколько дней подряд в буфет — «переходов» нету. И висят листики со словами «Переходов нет». Когда спрашиваешь — когда будут? Отвечают, что не знают. Если они и появляются, то сотрудники комбината обслуживаются вне очереди».

«Надо побольше открыть таких точек, то в центре Барановичей закрыли «Верес» и перенесли все на край света».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com