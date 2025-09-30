закрыть
«Вы дорогу построили, а не Олимпиаду открываете»

5
  • 30.09.2025, 20:28
  • 4,096
«Вы дорогу построили, а не Олимпиаду открываете»

Чиновники в Лиде устроили целый праздник из-за открытия дороги.

В Лиде обновили четырехполосную дорогу на улице Рыбиновского. Открыть проезд решили торжественно — со святой водой и танцами. Видео опубликовала «Лидская газета».

«Помимо расширенной проезжей части, обустроены пешеходные дорожки по обеим сторонам улицы, а также появилась современная велосипедная дорожка вдоль новых полос движения», — сообщило издание.

Перед открытием движения по обновленной дороге ее освятил священник, станцевала группа девушек в строительной форме и касках, а потом местные чиновники торжественно проехались на первом автобусе.

В комментариях пользователи остались не в восторге от такой «торжественности»:

«А без этого цирка дорога не функционирует??» — ruslanvasilyeu.

«Мои сны при температуре 39», — vladislav_khartanovich.

«Б****, вы дорогу, дорогу построили, а не Олимпиаду открываете, позорище», — harley_devil_soul.

«За наши деньги сделали то, что должны были сделать. А пафоса-то сколько», — bukalex1983.

«Это все хорошо, но зачем этот цирк с плясками. Так и до уровня РФ можно дойти, где туалеты и мусорки открывают с шариками и ленточками», — d.osypiuk.

5

