«Вы дорогу построили, а не Олимпиаду открываете»5
- 30.09.2025, 20:28
- 4,096
Чиновники в Лиде устроили целый праздник из-за открытия дороги.
В Лиде обновили четырехполосную дорогу на улице Рыбиновского. Открыть проезд решили торжественно — со святой водой и танцами. Видео опубликовала «Лидская газета».
«Помимо расширенной проезжей части, обустроены пешеходные дорожки по обеим сторонам улицы, а также появилась современная велосипедная дорожка вдоль новых полос движения», — сообщило издание.
Перед открытием движения по обновленной дороге ее освятил священник, станцевала группа девушек в строительной форме и касках, а потом местные чиновники торжественно проехались на первом автобусе.
В комментариях пользователи остались не в восторге от такой «торжественности»:
«А без этого цирка дорога не функционирует??» — ruslanvasilyeu.
«Мои сны при температуре 39», — vladislav_khartanovich.
«Б****, вы дорогу, дорогу построили, а не Олимпиаду открываете, позорище», — harley_devil_soul.
«За наши деньги сделали то, что должны были сделать. А пафоса-то сколько», — bukalex1983.
«Это все хорошо, но зачем этот цирк с плясками. Так и до уровня РФ можно дойти, где туалеты и мусорки открывают с шариками и ленточками», — d.osypiuk.