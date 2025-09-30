Бен Уоллес: Нужно разнести вдребезги Керченский мост 4 30.09.2025, 20:32

Экс-министр обороны Великобритании призвал поставить Украине дальнобойные ракеты.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил способ заставить бесчувственного кагэбэшника Владимира Путина осознать, что он творит. Крым для Путина представляется чем-то сакральным, поэтому нужно сделать полуостров непригодным для жизни, в том числе уничтожив Крымский мост. И, вообще, считает Уоллес, нельзя подходить к Путину с такой же меркой, как к лидерам демократических государств, передает The Moscow Times.

Чтобы ускорить завершение военного конфликта в Украине, нужно сделать следующее, заявил Уоллес, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве: «Мы должны обеспечить Украину дальнобойными вооружениями, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно выбить жизнь из Крыма. И я думаю, если Путин поймет, что ему есть что терять, [если] в Крыме нельзя будет жить и он не сможет функционировать, и этот мост, нам нужны [ракеты] Taurus из Германии, нужно разнести вдребезги Керченский мост, потому что это основа эго Путина. И я думаю, если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что ему есть что терять».

Свое предложение Уоллес обосновал необходимостью «помнить о том, что движет Путиным» (его цитирует The Guardian). По его словам, уже более двух десятилетий борющийся с украинской независимостью президент России «влюблен в идею доминирования над Украиной, захвата Украины». «Крым – это Россия», – повторил слова Путина Уоллес, напомнив, что в 2014 году тот сравнил его с Храмовой горой в Иерусалиме.

В обращении к Федеральному Собранию Путин тогда заявил, что «Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют для России огромное цивилизационное и сакральное значение». «И именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда», – сказал он после того, как весной захватил принадлежащий другой стране полуостров.

На Западе до сих пор не все понимают, что из себя представляет Путин, не говоря уже об отношении к нему до начала полномасштабной войны в Украине, заметил Уоллес, активно помогавший ей во время руководства британским Минобороны в 2019-2023 годы. Он вспомнил, как приезжал в Мариуполь в 2018 году, еще когда отвечал в правительстве за вопросы безопасности. И когда начал обсуждаться вопрос о первых шагах по предоставлению военной помощи Украине, «в Европе была страна, которая даже не разрешила экспортировать туда экскаваторы – не оружие, не ракеты, а именно экскаваторы! – только потому, что это могло потенциально спровоцировать Путина».

На Западе утратили навык, которым обладали сотни лет, даже еще 50 лет назад, – «распознавать и разгадывать своего противника», посетовал Уоллес:

«[Необходимо] изменить образ мышления, который, как мне кажется, стал пугающе распространенным в министерствах иностранных дел по всей Европе, а именно: мы смотрим на наших противников так, будто они такие же, как мы… Они – не мы. У них нет демократии, нет системы сдержек и противовесов, как у нас».

Он вспомнил еще один случай, как незадолго до вторжения российской армии в Украину в 2022 году высокопоставленный сотрудник европейской разведслужбы сказал ему, что Путин не начнет войну, «потому что это будет нелогично». Да, это нелогично по любым критериям, подтвердил Уоллес, и «то, что сделал Путин, нелогично, разрушительно для [его] страны и привело к гибели миллионов людей».

«Но эти люди не всегда логичны», – резюмировал он.

