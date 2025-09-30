Си Цзиньпин угрожает Тайваню 1 30.09.2025, 20:46

1,416

Председатель КНР намерен противостоять независимости Тайваня и вмешательству извне.

Китай должен противостоять внешнему вмешательству и «сепаратистским действиям», направленным на установление независимости Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Его ежегодное выступление по случаю Дня независимости передает государственное агентство «Синьхуа».

В нем Си также отметил, что Пекину необходимо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, а также углубить сотрудничество с Тайванем.

В августе президент США Дональд Трамп пересказал свой диалог с Си, в ходе которого китайский лидер пообещал не вторгаться на Тайвань, пока республиканец остается в Белом доме.

