В Беларуси многодетный отец получил $135 зарплаты

Жена поинтересовалась, может ли на такие деньги прожить многодетная семья.

Жена одного из работников ОАО «Метличицы-Агро» выложила в TikTok расчетный лист своего мужа, в котором указано, что в августе ему было начислено 483 рубля зарплаты. Из них на руки он получил 410 рублей. Женщина поинтересовалась, может ли на такие деньги прожить многодетная семья. Государственные издания, которые обратили внимание на ролик, оставили этот вопрос без ответа, но рассказали, почему зарплата сельчанина в августе была такая низкая.

Внимание на ролик обратила районная газета «Родны край». Издание установило личность работника и обратилось на предприятие за комментарием. Оказалось, что водитель с 25 по 30 августа 2025 года отсутствовал на работе, пишет «Зеркало».

«В объяснительной записке мужчина сослался на то, что плохо себя чувствовал, но в больницу не обращался. Таким образом, эти дни были оформлены как прогулы, что, в свою очередь, повлияло на коэффициент трудового участия, от которого зависит размер заработной платы. В хозяйстве, с одной стороны, понимают, что многодетной семье приходится непросто, а с другой — не имеют права выплачивать не заработанные деньги. В первую очередь это должен осознавать сам работник», — написала районка.

После того как о зарплате написала госгазета, видео было удалено из TikTok. Другое государственное издание, «Мінская праўда», предположило, что автор убрал ролик из соцсети, так как «почуял, что пошел резонанс, который может открыть неприятные моменты». В публикации со ссылкой на главного бухгалтера ОАО «Метличицы-Агро» отмечалось, что средняя зарплата на предприятии — 1500 рублей.

«Вывод один: как работал, так и заработал», — резюмировала «Мінская праўда».

ОАО «Метличицы-Агро», которое до 2024 года называлось Логойская МТС «Райагросервис», нередко попадало в СМИ по проблемным поводам. Так, например, в июле 2025 года хозяйство проверили сотрудники Комитета госконтроля. Работники надзорного ведомства обратили внимание на то, что на предприятии не были подготовлены к работе все четыре имеющиеся зерноуборочных комбайна.

Осенью 2023 года прокуратура предъявила претензии Логойской МТС «Райагросервис» по условиям содержания скота и отчетности по падежу, пишет телеграм-канал «Наш родны край Лагойск».

В 2022 году в хозяйстве зафиксированы самые низкие зарплаты среди сельхозорганизаций района.

