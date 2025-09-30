закрыть
30 сентября 2025, вторник
Бывшего президента ДР Конго приговорили к смертной казни

  30.09.2025
Бывшего президента ДР Конго приговорили к смертной казни

Заочно.

Военный суд Демократической Республики Конго (ДРК) заочно приговорил экс-президента Жозефа Кабилу к смертной казни, передает агентство Reuters.

«Кабила был осужден за различные преступления, включая государственную измену, преступления против человечности, убийства, сексуальное насилие, пытки и мятеж», — говорится в материале.

Сообщается, что бывшего президента признали виновным в связях с поддерживаемыми Руандой повстанцами из преступной группы «Движение 23 марта», а также в совершении военных преступлений. Сам Кабила вину не признает, называя обвинения политически мотивированными. Судебный процесс над политиком проводили в заочном формате.

27 июня министры иностранных дел ДРК и Руанды Тереза Кайивамба и Оливье Ндухунгирехе заключили двустороннее мирное соглашение в Вашингтоне. На мероприятии также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

В рамках достигнутого соглашения будут прекращены военные действия на востоке ДРК, а также появятся благоприятные условия для двустороннего экономического сотрудничества.

