Келлог: Путин не сможет победить в Украине 30.09.2025, 21:15

По словам спецпосланника президента США, диктатор РФ это понимает.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что диктатор России Владимир Путин «в глубине души понимает», что ему «не удастся победить» в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

«Это для него невыигрышный бой, долгосрочный. Этого не произойдет», — заявил Келлог на конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum.

Он добавил, что европейским государствам следует иногда повышать уровень риска с военной точки зрения, чтобы отвечать на «вторжение» в воздушное пространство стран НАТО.

Келлог напомнил, что в 2015 году Турция сбила российский истребитель, который вошел в воздушное пространство республики.

«Вот что я имею в виду, когда говорю о повышении уровня риска. Я знаю, что это опасно, понимаю это. Но иногда вы должны спросить себя, куда вы движетесь?» — задался вопросом Келлог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com