Трамп: В США «вероятен» шатдаун

  • 30.09.2025, 21:29
Новый финансовый год в США начинается 1 октября, но бюджет еще не принят.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном шатдауне, но подчеркнул, что его можно избежать. В Белом доме он заявил, что ситуация не неизбежна, но вероятность шатдауна высока.

Новый финансовый год в США начинается 1 октября, но бюджет еще не принят. Если Конгресс не успеет одобрить временную резолюцию для финансирования правительства, федеральные ведомства могут прекратить работу.

Как пишет агентство Reuters, конкретной причиной раздора в правительства стал проект медицинской помощи для американцев. Демократы пытаются внести законопроект, который продлит срок его действия, истекающий в конце года.

Последняя приостановка работы правительства США произошла в 2018 году при первом сроке Дональда Трампа. Шатдаун продлился 35 дней и стал самым долгим в истории Соединенных Штатов.

