«Кайрат» с белорусами в составе пропустил пять голов от «Реала»4
- 30.09.2025, 21:45
Мбаппе оформил хет-трик.
В Алматы завершился матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» был разгромлен «Реалом» со счетом 0:5.
Хет-трик на счету нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.
Белорус Александр Мартынович в статусе капитана отыграл весь матч, другой наш соотечественник Валерий Громыко был предупрежден на 48-й минуте и заменен на 80-й.
Голы: 0:1 — Мбаппе (25, с пенальти). 0:2 — Мбаппе (52). 0:3 — Мбаппе (74). 0:4 — Камавинга (83). 0:5 — Диас (90+3).