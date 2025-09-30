«За эту цену я семгу лучше куплю» 30.09.2025, 22:08

1,372

На минской «Комаровке» продают грибы по 9 рублей за штуку.

Блогер chtopochemminsk выложил для TikTok видео со столичной «Комаровки».

На прилавках рынка белые грибы разных видов и размеров лежали по ценам, которые, мягко говоря, удивляют. За килограмм небольших боровичков продавцы просили 30 рублей, за экземпляры покрупнее – 60 рублей, а за самые отборные и вовсе 100 рублей, пишет «Смартпресс».

Автор ролика попросил взвесить один крупный боровик. Оказалось, что за гриб нужно отдать 9 рублей. Следующий оказался ненамного дешевле – 8 рублей за штуку.

«Зато супчик будет приятно пахнуть», – уверял чей-то голос за кадром. Оказалось, это лесное богатство собрали в Брестской области.

Комментаторы практически сошлись во мнении, что такая цена на грибы слишком завышена. Многие написали, что за такие деньги лучше купят рыбы, мяса или килограмм шампиньонов.

«Откуда такой спрос на грибы? За эту цену я семгу лучше куплю», – удивился один из комментаторов.

«За 9 рублей у меня будет килограмм свинины пахнуть в супе», – написал другой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com