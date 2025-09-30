закрыть
30 сентября 2025, вторник
«За эту цену я семгу лучше куплю»

  • 30.09.2025, 22:08
  • 1,372
«За эту цену я семгу лучше куплю»

На минской «Комаровке» продают грибы по 9 рублей за штуку.

Блогер chtopochemminsk выложил для TikTok видео со столичной «Комаровки».

На прилавках рынка белые грибы разных видов и размеров лежали по ценам, которые, мягко говоря, удивляют. За килограмм небольших боровичков продавцы просили 30 рублей, за экземпляры покрупнее – 60 рублей, а за самые отборные и вовсе 100 рублей, пишет «Смартпресс».

@chtopochemminsk

💰🍄‍🟫Цены на грибы на нашей любимой Комаровке! Сколько стоит 1 боровик - узнаем! 📍ряд 4, место 1

♬ оригинальный звук - 🧐 ЧТОПОЧЕМ 🔥 МИНСК

Автор ролика попросил взвесить один крупный боровик. Оказалось, что за гриб нужно отдать 9 рублей. Следующий оказался ненамного дешевле – 8 рублей за штуку.

«Зато супчик будет приятно пахнуть», – уверял чей-то голос за кадром. Оказалось, это лесное богатство собрали в Брестской области.

Комментаторы практически сошлись во мнении, что такая цена на грибы слишком завышена. Многие написали, что за такие деньги лучше купят рыбы, мяса или килограмм шампиньонов.

«Откуда такой спрос на грибы? За эту цену я семгу лучше куплю», – удивился один из комментаторов.

«За 9 рублей у меня будет килограмм свинины пахнуть в супе», – написал другой.

