Сенатор Грэм: Трамп подчеркнул приверженность поставкам высокоточного оружия в Украину

Сенатор Грэм: Трамп подчеркнул приверженность поставкам высокоточного оружия в Украину2
- 30.09.2025, 22:43
По его словам, президент США сформулировал концепцию мира с помощью силы.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед военным руководством страны подчеркнул свою приверженность поставкам высокоточного оружия в Украину и усилиям по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на своей странице в соцсети Х написал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
«Президент Трамп сформулировал концепцию мира с помощью силы и решительного прекращения войн, если они начинаются. Он вновь подчеркнул свою приверженность поставкам высокоточного оружия в Украину и продолжению усилий по установлению мира на Ближнем Востоке», — написал Грэм.
Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что оружие, имеющееся в наличии у Киева, достанет до любых военных объектов на территории России.