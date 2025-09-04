закрыть
4 сентября 2025, четверг, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Лиссабоне сошел с рельсов популярный фуникулер

  • 4.09.2025, 1:13
В Лиссабоне сошел с рельсов популярный фуникулер

Три человека погибли.

В Лиссабоне произошла серьезная авария с фуникулером «Глория», который является одним из популярных туристических объектов города. Один из вагончиков сошел с рельсов и с большой силой врезался в здание.

По разным источникам, погибли как минимум три человека, около двадцати получили травмы, трое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Свидетели рассказали, что фуникулер перед ударом внезапно потерял управление. По информации издания Observador со ссылкой на спасателей, причиной аварии стал оборванный трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание объекта проводилось в сентябре 2024 года.

Аварийная служба продолжает расследование инцидента и работает над выяснением всех обстоятельств трагедии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов