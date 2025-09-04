В Лиссабоне сошел с рельсов популярный фуникулер
- 4.09.2025, 1:13
Три человека погибли.
В Лиссабоне произошла серьезная авария с фуникулером «Глория», который является одним из популярных туристических объектов города. Один из вагончиков сошел с рельсов и с большой силой врезался в здание.
По разным источникам, погибли как минимум три человека, около двадцати получили травмы, трое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.
Свидетели рассказали, что фуникулер перед ударом внезапно потерял управление. По информации издания Observador со ссылкой на спасателей, причиной аварии стал оборванный трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание объекта проводилось в сентябре 2024 года.
Аварийная служба продолжает расследование инцидента и работает над выяснением всех обстоятельств трагедии.