4 сентября 2025, четверг, 0:05
В Беларуси сократят льготы по ЖКУ

  • 4.09.2025, 4:32
С 1 октября.

С 1 октября в Беларуси вступают в силу изменения в системе льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, с октября льготы на оплату технического обслуживания, включая лифт, а также за пользование жилым помещением будут предоставляться только на 20 квадратных метров – вне зависимости от общей площади жилья. Остальное – по полной стоимости.

Кроме того, льготы на коммунальные услуги будут действовать только в пределах установленных норм потребления, которые определяют местные власти. Все, что сверх нормы, придется оплачивать по обычному тарифу, пояснил депутат Палаты представителей Владимир Колесникович.

Также вводится прогрессивная система оплаты газа:

до 3000 м³ в год – льготный тариф,

от 3001 до 5500 м³ – тариф с коэффициентом 1,3,

выше 5500 м³ – полная цена.

Для пользователей сжиженного газа установлено ограничение: до 5 баллонов на человека в год – с льготой, выше – без скидки.

Если в квартире никто не прописан, коммунальные услуги будут рассчитываться по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат.

Владельцы частных домов смогут не платить за вывоз мусора до 6 месяцев, если дом не используется. Кроме того, тем, кто установил счетчики тепла или распределители, будет предоставляться скидка 10% на отопление – сроком на три года.

С 1 октября в Беларуси вступает в силу новый порядок перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Согласно постановлению, если человек отсутствовал по месту жительства более 10 дней подряд и подтвердил это документально, он сможет вернуть часть оплаты за воду, газ, вывоз мусора, канализацию и даже электроэнергию, используемую для работы лифта.

Основания для перерасчета включают выезд за границу, лечение, командировки, срочную службу, пребывание в детских лагерях, уход за инвалидом I группы или пожилым старше 80 лет, а также выезд на дачу или в деревню. Подать заявление можно в течение 30 дней после возвращения – с приложением подтверждающих документов.

Важно: перерасчет не предусмотрен для граждан, признанных не занятыми в экономике с 1 марта 2022 года и оплачивающих ЖКУ по полной стоимости.

