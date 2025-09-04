Сразу три российских бомбардировщика не смогли запустить ракеты по Украине 4.09.2025, 5:40

Подробности.

В ночь на 3 сентября не смогли выполнить боевое задание по обстрелу Украины сразу три стратегических бомбардировщика страны-агрессора России. Об этом сообщил Telegram-канал «Досье шпиона».

По его информации, Ту-160 с бортовым номером 04 («Иван Ярыгин») – «не выполнил пуск ракет в связи с выходом из строя механизма пусковой установки», а в Ту-160 с номером 16 («Алексей Плохов») – попала молния, и пилоты вернулись на авиабазу, потому что было повреждено остеклененеие кабины.

«Также один из бортов, предназначенный для выполнения боевого задания, не смог совершить вылет из Энгельса. Причина неизвестна», – написал паблик.

Какая именно модель у самолета, который «не смог совершить вылет», – не уточняется.

В отчете Воздушных сил ВСУ говорилось, что в ночь на 3 сентября российские войска в числе прочих воздушных объектов применили восемь крылатых ракет X-101, которые запускает стратегическая авиация РФ. Запуски были из Саратовской области (именно здесь находится аэродром Энгельс) и Краснодарского края РФ.

