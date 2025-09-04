США ответят России, Китаю и КНДР: отдан приказ Пентагону

США ответят России, Китаю и КНДР: отдан приказ Пентагону7
- 4.09.2025, 7:54
- 6,152
Вашингтон начинает масштабную военную модернизацию.
США готовят масштабную военную модернизацию на фоне усиления сотрудничества между Китаем и Россией и заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что Пекин и Москва совместно с Северной Кореей строят заговор против Америки.
Как сообщил глава оборонного ведомства США Пит Хегсет в эфире Fox News, хозяин Белого дома приказал Пентагону «восстановить американскую армию» и возобновить сдерживание КНР и РФ.
По словам министра, США не ищут войны, но должны обладать достаточной мощью, чтобы ее не допустить.
Глава Пентагона связал военный парад в Пекине, посвященный 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, в ходе которого маршировали войска и демонстрировалась новейшая военная техника, с «ошибками предыдущей администрации США», позволившими Москве и Пекину укрепить позиции.
Хегсет уверяет, что модернизация затронет все: космос, авиацию, флот, подводные силы и средства дальнего поражения. Министр указал на наличие у США возможностей, которые Пекин не сможет повторить.
В частности, речь идет о тактической системе противоракетной обороны «Железный купол». Тем временем аналитики на Западе, анализируя встречи на полях саммита ШОС, пришли к выводу, что Китай стремится создать альтернативный центр силы. Именно это теперь заставляет американскую сторону всерьез перестраивать свою армию.