США ответят России, Китаю и КНДР: отдан приказ Пентагону 7 4.09.2025, 7:54

6,152

Вашингтон начинает масштабную военную модернизацию.

США готовят масштабную военную модернизацию на фоне усиления сотрудничества между Китаем и Россией и заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что Пекин и Москва совместно с Северной Кореей строят заговор против Америки.

Как сообщил глава оборонного ведомства США Пит Хегсет в эфире Fox News, хозяин Белого дома приказал Пентагону «восстановить американскую армию» и возобновить сдерживание КНР и РФ.

По словам министра, США не ищут войны, но должны обладать достаточной мощью, чтобы ее не допустить.

Глава Пентагона связал военный парад в Пекине, посвященный 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, в ходе которого маршировали войска и демонстрировалась новейшая военная техника, с «ошибками предыдущей администрации США», позволившими Москве и Пекину укрепить позиции.

Хегсет уверяет, что модернизация затронет все: космос, авиацию, флот, подводные силы и средства дальнего поражения. Министр указал на наличие у США возможностей, которые Пекин не сможет повторить.

В частности, речь идет о тактической системе противоракетной обороны «Железный купол». Тем временем аналитики на Западе, анализируя встречи на полях саммита ШОС, пришли к выводу, что Китай стремится создать альтернативный центр силы. Именно это теперь заставляет американскую сторону всерьез перестраивать свою армию.

