4 сентября 2025, четверг, 9:20
«Ловит волну тот, кто усиленно копил и переехал к родителям»

6
  • 4.09.2025, 8:14
  • 2,852
«Ловит волну тот, кто усиленно копил и переехал к родителям»

Эксперт дала совет, как белорусам купить жилье, несмотря на дорогую ипотеку.

Эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале проанализировала текущее положение на белорусском рынке жилья и дала совет, как действовать молодым семьям в условиях, когда аренда однокомнатной квартиры обходится почти в три раза дешевле, чем ежемесячные выплаты по ипотеке.

По словам эксперта, на рынке жилья сейчас складывается заметный разрыв между стоимостью аренды и ипотекой. Например, однокомнатные квартиры у станции метро «Каменная Горка» продаются примерно за 95 тысяч долларов, или почти 283 тысячи рублей. При покупке с использованием ипотеки покупателю нужно внести 20% собственных средств, а оставшуюся сумму предоставляет банк. В этом случае ежемесячный платеж составит около 3570 рублей.

Для сравнения: аренда аналогичной квартиры обходится в 400 долларов, то есть примерно в 1191 рубль в месяц. Таким образом, съем однушки сейчас почти втрое дешевле, чем кредитные выплаты за собственное жилье.

Литовская отмечает, что ситуация на рынке жилья циклична. Когда цены на квартиры и условия ипотеки становятся недоступными, часть потенциальных покупателей уходит в аренду. Это повышает спрос и тянет арендные ставки вверх. Но, если платежеспособность населения снижается, арендаторы — чаще всего молодые семьи — возвращаются к родителям, и тогда цены на аренду падают. Одновременно дешевеют и квартиры, особенно если ипотека перестает быть доступной.

В такой ситуации, по мнению экспертва выигрывают те, кто занял выжидательную позицию и занялся накоплением:

«Ловит волну тот, кто на пике усиленно копил, на спаде переехал к родителям и копил с еще большим усердием, и на дне цен (за свои) или при первых признаках появления доступной ипотеки (за свои плюс кредит) — купил», — поясняет она.

При этом эксперт подчеркивает: несмотря на высокую стоимость недвижимости, у молодых семей все равно есть шанс решить жилищный вопрос.

«Да, своя квартира — дорогое удовольствие. Но 99% молодых семей, которые о ней мечтают, реализуют мечту. И большинство из них — в течение трех-пяти лет», — подытожила Литовская.

Написать комментарий 6

