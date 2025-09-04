В Минске водитель городского автобуса врезалась в АЗС
- 4.09.2025, 8:41
Подробности ДТП рассказали в столичной Госавтоинспекции.
Вечером 3 сентября на одной из АЗС Минска произошла авария: водитель маршрутного автобуса МАЗ въехала прямо в опору автозаправочной станции. Подробности ДТП рассказали в столичной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, авария произошла около 19:45. За рулем автобуса, идущего по маршруту N70, находилась 48-летняя водитель.
«При движении на территории автозаправочной станции по улице Машиностроителей, 34, водитель проявила невнимательность и совершила наезд на опорный элемент конструкции АЗС», — рассказали, как именно произошла авария, в ГАИ.
По данным инспекторов, на момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров, поэтому люди в данном ДТП не пострадали.
Чего не скажешь о заправке: на фотографиях, которыми поделились в ГАИ, видно, что автобус едва не врезался в стойку с топливораздаточными колонками, что могло привести к более серьезным последствиям. К счастью, судя по кадрам, все обошлось небольшими повреждениями для обшивки колонны и повреждениями кабины самого автобуса.