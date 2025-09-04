«Карточки на еду — реальный для России сценарий» 1 4.09.2025, 8:51

1,578

Как Украина может «добить» РФ.

Украина вывела из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. Если ВСУ уничтожат около половины потенциала в европейской части РФ, это окажет серьезное влияние на поставки нефти, экономику страны и способность вести боевые действия. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, критический процент для России, который мог бы спровоцировать внутреннее недовольство и заставить российские элиты идти на уступки во время переговоров, определить сложно. Загородний подчеркнул, что пока Владимир Путин остается у власти, о каких-либо уступках со стороны России речь не идет.

«Неважно, что при этом будет происходить с Россией и в России, поскольку Путина беспокоят совсем другие вещи», - отметил он.

Какова главная задача Украины

Главной задачей Украины, по мнению Загороднего, должно быть обрушение тыла противника: дезорганизация работы Москвы и нанесение удара по нефтегазовому комплексу, что сделает невозможным наступательные действия России.

«Предполагаю, что, если мы выбьем до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ в европейской части России, это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать. Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем. В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета», - сказал эксперт.

Загородний подчеркнул, что Украина должна постепенно уничтожать российский нефтегазовый комплекс, ведь именно такая стратегия позволяет максимально ослабить способность России к ведению войны. Как отметил эксперт, это соответствует принципу Марка Аврелия: «Делай, что должен, и будь что будет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com