закрыть
4 сентября 2025, четверг, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Карточки на еду — реальный для России сценарий»

1
  • 4.09.2025, 8:51
  • 1,578
«Карточки на еду — реальный для России сценарий»

Как Украина может «добить» РФ.

Украина вывела из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. Если ВСУ уничтожат около половины потенциала в европейской части РФ, это окажет серьезное влияние на поставки нефти, экономику страны и способность вести боевые действия. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, критический процент для России, который мог бы спровоцировать внутреннее недовольство и заставить российские элиты идти на уступки во время переговоров, определить сложно. Загородний подчеркнул, что пока Владимир Путин остается у власти, о каких-либо уступках со стороны России речь не идет.

«Неважно, что при этом будет происходить с Россией и в России, поскольку Путина беспокоят совсем другие вещи», - отметил он.

Какова главная задача Украины

Главной задачей Украины, по мнению Загороднего, должно быть обрушение тыла противника: дезорганизация работы Москвы и нанесение удара по нефтегазовому комплексу, что сделает невозможным наступательные действия России.

«Предполагаю, что, если мы выбьем до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ в европейской части России, это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать. Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем. В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета», - сказал эксперт.

Загородний подчеркнул, что Украина должна постепенно уничтожать российский нефтегазовый комплекс, ведь именно такая стратегия позволяет максимально ослабить способность России к ведению войны. Как отметил эксперт, это соответствует принципу Марка Аврелия: «Делай, что должен, и будь что будет».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов