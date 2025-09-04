Bloomberg: Россия готовит новое наступление против Украины 4.09.2025, 9:09

После провала изнурительной летней кампании.

Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность тем, что Россия готовит новое наступление против Украины. Об этом они говорили во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, обсуждая гарантии безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

На заседании совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские чиновники обсуждали скопление российских войск возле Покровска в Донецкой области. По словам источников, Россия перебросила туда крупные силы.

Ситуация под Покровском

Зеленский заявил в пятницу, что Россия сосредоточила около 100 тысяч солдат на линии фронта возле города. Кремль пытается окружить и захватить Покровск более года, но безуспешно.

Захват этого города открыл бы России путь для атаки на Краматорск и Славянск. Москва стремится взять под контроль весь Донецкий регион.

Встреча в Париже и роль США

В Париже состоится собрание так называемой коалиции решительных, где планируется финализировать обсуждение гарантий безопасности для Украины после войны. Лидеры также намерены поговорить с Дональдом Трампом.

Европейцы рассчитывают уточнить обязательства США и добиться от Вашингтона усиления санкций против России. Франция хочет показать, что Европа выполнила свою часть, а теперь очередь за американским президентом.

Позиция европейских лидеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Париже вместе с Зеленским, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Киеву. На встрече также ожидается участие премьер-министров Нидерландов и Польши, тогда как лидеры Великобритании, Италии и Германии подключатся по видеосвязи.

Несмотря на попытки Трампа продвинуть идею прекращения войны, включая его встречу с Путиным в Аляске, Москва не демонстрирует готовности к перемирию. Хотя президент США угрожал санкциями, он пока не ввел их в действие.

Разногласия в Европе

Европейцы обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины, включая вариант отправки солдат после завершения боевых действий. Этот вопрос остается спорным среди союзников и категорически отвергается Россией.

Трамп исключил возможность отправки американских войск, но допустил предоставление воздушной и разведывательной поддержки. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Украина должна согласиться с архитектурой безопасности, но и России «должно быть комфортно».

НАТО и переговорный процесс

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что после завершения европейских консультаций можно будет активнее взаимодействовать с США. Он подчеркнул, что ясность по гарантиям крайне важна перед любыми встречами Путина и Зеленского.

Однако дипломатические усилия буксуют. Источники отмечают, что после всплеска активности в начале августа переговоры застопорились, тогда как Россия готовится к новым атакам.

Ход войны и потери

Изнурительная летняя наступательная кампания России пока не принесла Кремлю значительных территориальных приобретений. Московские войска продвигались медленно, захватив за май-август 2033 квадратных километра, что составляет 0,3% от общей площади Украины.

Одновременно Россия усилила воздушные атаки. По данным ООН, июль стал самым смертоносным месяцем для украинских гражданских с мая 2022 года: 589 человек погибли и 1152 получили ранения. В результате удара по Киеву 28 августа погибли как минимум 25 человек.

Поддержка украинской армии

В условиях продолжающейся войны Зеленский и его союзники работают над усилением вооруженных сил Украины. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что «это самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать».

Он отметил, что вопрос о размещении иностранных войск можно обсуждать только после перемирия. Мерц подчеркнул, что укрепление армии Украины должно продолжаться параллельно с любыми переговорами с Россией.

«Украина должна уметь защищаться в долгосрочной перспективе, и мы хотим помочь ей в этом, как сейчас, так и в будущем», - заявил немецкий канцлер.

Мерц также заявил, что необходимо гарантировать, что Россия больше не сможет поддерживать свою военную экономику. «В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», - сказал Мерц.

Мерц назвал Путина военным преступником. «Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах», - сказал Мерц.

По словам Мерца, Путин не видит никаких причин для достижения прекращения огня или мирного соглашения с Украиной. «У меня нет никаких оснований верить Путину», - добавил он.

