Bloomberg: Россия готовит новое наступление против Украины

  • 4.09.2025, 9:09
Bloomberg: Россия готовит новое наступление против Украины

После провала изнурительной летней кампании.

Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность тем, что Россия готовит новое наступление против Украины. Об этом они говорили во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, обсуждая гарантии безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

На заседании совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские чиновники обсуждали скопление российских войск возле Покровска в Донецкой области. По словам источников, Россия перебросила туда крупные силы.

Ситуация под Покровском

Зеленский заявил в пятницу, что Россия сосредоточила около 100 тысяч солдат на линии фронта возле города. Кремль пытается окружить и захватить Покровск более года, но безуспешно.

Захват этого города открыл бы России путь для атаки на Краматорск и Славянск. Москва стремится взять под контроль весь Донецкий регион.

Встреча в Париже и роль США

В Париже состоится собрание так называемой коалиции решительных, где планируется финализировать обсуждение гарантий безопасности для Украины после войны. Лидеры также намерены поговорить с Дональдом Трампом.

Европейцы рассчитывают уточнить обязательства США и добиться от Вашингтона усиления санкций против России. Франция хочет показать, что Европа выполнила свою часть, а теперь очередь за американским президентом.

Позиция европейских лидеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Париже вместе с Зеленским, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Киеву. На встрече также ожидается участие премьер-министров Нидерландов и Польши, тогда как лидеры Великобритании, Италии и Германии подключатся по видеосвязи.

Несмотря на попытки Трампа продвинуть идею прекращения войны, включая его встречу с Путиным в Аляске, Москва не демонстрирует готовности к перемирию. Хотя президент США угрожал санкциями, он пока не ввел их в действие.

Разногласия в Европе

Европейцы обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины, включая вариант отправки солдат после завершения боевых действий. Этот вопрос остается спорным среди союзников и категорически отвергается Россией.

Трамп исключил возможность отправки американских войск, но допустил предоставление воздушной и разведывательной поддержки. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Украина должна согласиться с архитектурой безопасности, но и России «должно быть комфортно».

НАТО и переговорный процесс

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что после завершения европейских консультаций можно будет активнее взаимодействовать с США. Он подчеркнул, что ясность по гарантиям крайне важна перед любыми встречами Путина и Зеленского.

Однако дипломатические усилия буксуют. Источники отмечают, что после всплеска активности в начале августа переговоры застопорились, тогда как Россия готовится к новым атакам.

Ход войны и потери

Изнурительная летняя наступательная кампания России пока не принесла Кремлю значительных территориальных приобретений. Московские войска продвигались медленно, захватив за май-август 2033 квадратных километра, что составляет 0,3% от общей площади Украины.

Одновременно Россия усилила воздушные атаки. По данным ООН, июль стал самым смертоносным месяцем для украинских гражданских с мая 2022 года: 589 человек погибли и 1152 получили ранения. В результате удара по Киеву 28 августа погибли как минимум 25 человек.

Поддержка украинской армии

В условиях продолжающейся войны Зеленский и его союзники работают над усилением вооруженных сил Украины. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что «это самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать».

Он отметил, что вопрос о размещении иностранных войск можно обсуждать только после перемирия. Мерц подчеркнул, что укрепление армии Украины должно продолжаться параллельно с любыми переговорами с Россией.

«Украина должна уметь защищаться в долгосрочной перспективе, и мы хотим помочь ей в этом, как сейчас, так и в будущем», - заявил немецкий канцлер.

Мерц также заявил, что необходимо гарантировать, что Россия больше не сможет поддерживать свою военную экономику. «В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», - сказал Мерц.

Мерц назвал Путина военным преступником. «Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах», - сказал Мерц.

По словам Мерца, Путин не видит никаких причин для достижения прекращения огня или мирного соглашения с Украиной. «У меня нет никаких оснований верить Путину», - добавил он.

