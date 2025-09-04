закрыть
4 сентября 2025, четверг, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп о встрече Зеленского и Путина: Что-то должно произойти

  • 4.09.2025, 9:22
Трамп о встрече Зеленского и Путина: Что-то должно произойти

Президент США оценил готовность сторон к переговорам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе. При этом лидеры стран «еще не готовы» к саммиту.

Об этом сообщает CBS News.

Трамп в интервью описал свою позицию по переговорам как «реалистичную и оптимистичную» и добавил, что внимательно следит за тем, как стороны успешно справляются с трудностями на пути к переговорам.

«Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать», - сказал американский лидер.

Также глава Белого дома выразил недовольство относительно недавних массированных атак РФ по Украине и их последствий - в частности гибели мирных украинцев.

«Я думаю, что мы все уладим», - сказал он.

По словам Трампа, он думал, что война РФ против Украины «будет одной из самых легких среди тех, которые он остановил».

«Но, похоже, она оказалась несколько сложнее некоторых других», - подытожил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов