Трамп о встрече Зеленского и Путина: Что-то должно произойти 4.09.2025, 9:22

Президент США оценил готовность сторон к переговорам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе. При этом лидеры стран «еще не готовы» к саммиту.

Об этом сообщает CBS News.

Трамп в интервью описал свою позицию по переговорам как «реалистичную и оптимистичную» и добавил, что внимательно следит за тем, как стороны успешно справляются с трудностями на пути к переговорам.

«Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать», - сказал американский лидер.

Также глава Белого дома выразил недовольство относительно недавних массированных атак РФ по Украине и их последствий - в частности гибели мирных украинцев.

«Я думаю, что мы все уладим», - сказал он.

По словам Трампа, он думал, что война РФ против Украины «будет одной из самых легких среди тех, которые он остановил».

«Но, похоже, она оказалась несколько сложнее некоторых других», - подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com