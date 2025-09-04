Трамп о встрече Зеленского и Путина: Что-то должно произойти
- 4.09.2025, 9:22
Президент США оценил готовность сторон к переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе. При этом лидеры стран «еще не готовы» к саммиту.
Об этом сообщает CBS News.
Трамп в интервью описал свою позицию по переговорам как «реалистичную и оптимистичную» и добавил, что внимательно следит за тем, как стороны успешно справляются с трудностями на пути к переговорам.
«Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать», - сказал американский лидер.
Также глава Белого дома выразил недовольство относительно недавних массированных атак РФ по Украине и их последствий - в частности гибели мирных украинцев.
«Я думаю, что мы все уладим», - сказал он.
По словам Трампа, он думал, что война РФ против Украины «будет одной из самых легких среди тех, которые он остановил».
«Но, похоже, она оказалась несколько сложнее некоторых других», - подытожил он.