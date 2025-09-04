Зеленский и его Офис озвучили возможные сценарии окончания войны в Украине 4.09.2025, 9:54

2,352

Владимир Зеленский

После саммита ШОС в Пекине Вашингтон будет более реалистично оценивать мировую обстановку.

Замораживание боевых действий по линии фронта рассматривается как один из сценариев окончания войны, такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE. Сам Владимир Зеленский в интервью Le Point допустил разделение страны по корейскому сценарию.

Михаил Подоляк назвал реалистичным вариант заморозки боевых действий по текущей линии фронта.

— Один из возможных сценариев — заморозка по линии фронта, — сказал он, добавив, что об этом же говорит и Владимир Зеленский.

— Я думаю, что решение о финальном сценарии будет принимать президент, — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что сейчас идут консультации на уровне лидеров Украины и стран ЕС Европы, а также «неплохой переговорный процесс» с США. По его мнению, после саммита ШОС в Пекине Вашингтон будет более реалистично оценивать мировую обстановку.

Между тем Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point допустил разделение Украины по корейскому сценарию после окончания войны с Россией. Однако он считает, что для его страны точная копия южнокорейской модели вряд ли подошла бы с точки зрения безопасности.

— У Южной Кореи есть мощный союзник — США, которые не позволят Северной Корее захватить страну. Их экономика процветает, и они защищены альянсом, но пока Северная Корея остается такой, какая она есть, Южная Корея не полностью в безопасности, — пояснил президент Украины, подчеркнув, что у Сеула есть развитая система противовоздушной обороны.

Что касается Украины, то она, по словам Зеленского, стремится получить надежные гарантии безопасности, например системы Patriot, аналогичные тем, что есть у Южной Кореи.

Однако сравнение Украины с Корейским полуостровом «не совсем точно», считает политик:

— Население Северной Кореи — чуть более 20 миллионов человек, тогда как в России — более 140 миллионов. Масштабы угроз совсем разные: угрозы от России могут быть в пять, шесть, а то и десять раз серьезнее. Поэтому точная копия южнокорейской модели безопасности для Украины вряд ли подойдет. Зато экономическая модель Южной Кореи — хороший пример, — заключает он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com