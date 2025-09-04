Политолог: Хромающий Лукашенко боялся, что упадет на трибуне в Пекине 2 4.09.2025, 9:55

Диктатор не уверен в своем здоровье.

Политический аналитик Александр Класковский проанализировал на «Позірку» визит Лукашенко в Китай:

— Не любящие беларуского автократа СМИ заострили внимание на том, как он прихрамывал на красной дорожке на площади Тяньаньмэнь. Да, той самой, где в 1989 году власти Китая задавили танками студенческий протест.

Лукашенко сам не раз громил Площадь, держал наготове бронетехнику в разгар протестов 2020-го, так что специфичная репутация места парада его, конечно, не смущала.

А вот температура смущала. Накануне, встречаясь в столице КНР с Путиным, «младший брат» выдал свою тревогу:

«Правда, будет жарко, Владимир Владимирович. Под 40, 35 [градусов]. Даже вам будет жарко. Я уже думаю, как там нам на солнце на этом постоять. Но, говорят, они там обеспечат [температурный комфорт на трибуне]».

К слову, в июле прошлого года телеканал «Дождь» сообщал, что Лукашенко стало плохо на саммите ШОС в Астане.

Да, годы берут свое. И не секрет, что именно с перспективой неизбежного биологического финала правителя Беларуси многие его противники связывают надежды на перемены в стране.

22 августа в разговоре с госпропагандистами тот отреагировал на больную тему: мол, «беглые» часто пишут, что «Лукашенко умирает». И опроверг злопыхателей:

«Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. <…> Я не против: передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более, тьфу-тьфу, я рад: все нормально».

Правда, никаких публикаций не последовало. Впрочем, состряпать филькину грамоту на этот счет — не проблема.

Показателен другой момент. По словам Лукашенко, ему доложили (надо думать, КГБ), что и «некоторые спецслужбы, в том числе дружественные, прощупывают, а как здоровье президента».

Нетрудно догадаться, что этот вопрос очень интересует кремлевских друзей. Чтобы не пропустить момент, когда можно будет провести в дамки своего человека. Лукашенко все-таки не стопроцентная марионетка, а Москве нужна стопроцентная.

