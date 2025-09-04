Российская экономика вышла в ноль 4.09.2025, 9:59

4,108

Глава Сбербанка РФ объявил о начале стагнации.

Экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась. Наблюдается состояние «технической стагнации».

Об этом заявил глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф, сообщает «Интерфакс».

«Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», - сказал Греф на «Восточном экономическом форуме» во Владивостоке.

Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках. В результате деловая активность замедлилась.

Роль ключевой ставки

Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. В настоящее время она составляет 14%, и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.

По его оценке, оживление экономики возможно только при снижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, т.е. падения экономки будут возрастать.

Греф подчеркнул, что важной является даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.

Прогноз по кредитам

Глава Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту лишь во втором полугодии 2025 года. Для этого необходимо смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.

Он подчеркнул, что высокая стоимость заемных средств негативно влияет как на бизнес, так и на потребителей. Это ограничивает инвестиции и снижает спрос.

Перспективы экономики

По словам Грефа, российская экономика остается под давлением множества факторов. Среди них - санкции, неопределенность на мировых рынках и рост издержек для бизнеса.

Он предупредил, что без корректировки финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com