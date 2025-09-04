Китай не подтвердил заявления Путина о соглашении по газопроводу «Сила Сибири-2» 4.09.2025, 10:21

Заявления России о газопроводе были «несколько преждевременными».

Заявления «Газпрома» и президента России Владимира Путина о том, что с Китаем достигнуто соглашение о строительстве нового газопровода «Сила Сибири-2», остались без подтверждения с китайской стороны.

О том, что трубопровод, который обсуждается почти 20 лет, наконец будет построен, во вторник сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, По его словам, в ходе визита Путина в Китай был подписан «юридически обязывающий меморандум». И с учетом действующих труб объемы поставок газа вырастут до 106 млрд кубометров в год.

В среду заявления Миллера повторил Путин. «Наконец, нашли консенсус переговаривающиеся стороны», — сказал он, завершая визит. «Все-таки «Газпром» одна из наших ведущих компаний. У него появляются, расширяются новые рынки. В целом это вот через Монголию у нас будет 50 млрд (кубометров). <…> В целом получится свыше 100 миллиардов кубических метров газа», — сказал Путин.

The Washington Post. Ничего не сказал о трубопроводе Си Цзиньпин, молчит о нем китайская CNPC — покупатель газа «Газпрома».

Китайские госСМИ также о газовой сделке ничего не писали, отмечает Financial Times. В официальном коммюнике по итогам переговоров Си, Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха говорится лишь, что три страны «должны активно продвигать трансграничную инфраструктуру и энергетические проекты». «Сила Сибири-2» не упоминается.

Заявления России о газопроводе были «несколько преждевременными», отмечает Виктор Гао, председатель Китайского института энергетической безопасности: «Это скорее (сигнал) о намерениях, чем заключенное соглашение».

«Юридически обязывающий меморандум без цены и сроков не является финальным соглашением», — согласен Александр Габуев, директор Carnegie Russia Eurasia Center.

«Реальной сделкой», по его словам, стала договоренность качать больше газа по имеющимся трубам — «Силе Сибири-1» (дополнительно 6 млрд кубометров) и Дальневосточному маршруту (2 млрд). Что касается «Силы Сибири-2», то Китай сигнализировал «да, мы заинтересованы, мы принимаем маршрут через Монголию — но давайте поговорим о цене и условиях», пояснил Габуев FT.

Цена остается камнем преткновения для «Силы Сибири-2», которой предстоит протянуться на 2,6 тысячи км — с полуострова Ямал до северной части КНР. Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов напоминает, что раньше Китай требовал, чтобы газ стоил столько же, сколько в России — $120-130 за тысячу кубометров (с учетом запланированных индексаций). А это в 3,2 раза ниже текущих цен в Европе ($390 за тысячу кубов). Сейчас, по данным Минэкономразвития, «Газпром» качает газ в КНР по $247 — то есть со скидкой 36% к европейским котировкам.

В зависимости от финансовых условий проект может стать убыточным для России, но у Китая есть все рычаги влияния на этих переговорах, поскольку Москва сама отрезала себя от Европы, а других рынков у нее нет, отмечает Джозеф Вебстер из Atlantic Council.

«Но это будет крупная дипломатическая победа, если они смогут договориться, потому что это позволит Путину продемонстрировать как внешней аудитории — особенно в Европе, так внутри страны — что, возможно еще важнее, — что у него есть международная поддержка и что его поддерживает вторая по могуществу страна мира», — добавляет Вебстер.

