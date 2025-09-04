На автомобильном рынке в Беларуси появились аномалии 4.09.2025, 10:25

1,606

Эксперты объяснили, что происходит.

В июле этого года продажи легковых автомобилей на рынке дилеров в Беларуси выросли на 15,4% по сравнению с июнем и сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В целом за январь-август рынок показал рост на 16,9% к аналогичному периоду 2024 года.

Эксперты отмечают, что при сохранении этой тенденции годовые результаты могут оказаться близки к уровню прошлого года, несмотря на ожидаемое замедление роста и возможное снижение показателей по отдельным месяцам.

В августе на продажи заметно повлияли новые ставки утилизационного сбора, которые начали действовать с февраля этого года. Это сказалось на росте доли машин белорусского производства до 54,4%. Продажи китайских автомобилей, которые завозятся или собираются в России, наоборот, упали почти в пять раз — до 1% рынка. Зато увеличилась доля машин, привезенных напрямую из-за пределов ЕАЭС (в основном китайских брендов) — с 15,6% до 23%.

«Нехарактерная реакция рынка на изменение ставок утилизационного сбора отчасти связана с нивелирующим эффектом укрепления курса белорусского рубля к китайскому юаню почти на 17% с начала года. При этом к российскому рублю белорусский рубль ослаб на 10% за тот же период, что существенно сказалось на себестоимости импортируемых автомобилей», — говорится в отчете.

При этом в продажах автомобильных дилеров снижается доля легковых автомобилей, оснащенных гибридной силовой установкой, а также двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на сохраняющееся превышение предложения над спросом, цены на легковые автомобили остаются стабильными. По данным Белстата, в январе-июле этого года они выросли на 1,35%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com