«Хартия’97» приглашает в команду 4.09.2025, 10:29

У нас есть три вакансии.

У белорусов в Польше появилась уникальная возможность:

— обрести стабильную интересную работу;

— повлиять на ситуацию в родной стране;

— начать новую яркую страницу в своей жизни.

А все потому, что фонд «Хартия’97» открывает набор на вакансии.

Мы приглашаем:

— двух журналистов для работы на ставшем уже легендой сайте Charter97.org

— администратора офиса редакции в Варшаве.

Условия для журналистов:

— опыт работы в интернет-журналистике приветствуется;

— важно знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории страны;

— владение белорусским и русским языками;

— грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.

Администратор офиса:

Основные обязанности:

— управление повседневной деятельностью офиса;

— контроль документооборота;

— организация служебных поездок;

— базовое кадровое обслуживание.

Требования:

— знание польского и русского языков; знание английского будет преимуществом,

— хорошие навыки организации работы.

Мы предлагаем:

— дружную и профессиональную команду;

— возможность учиться, расти и действительно менять мир вокруг.

В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Варшаве, и имеющие высшее образование.

CV присылать на адрес: charter97@gmail.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja "KARTA '97"

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com