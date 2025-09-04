«Хартия’97» приглашает в команду
У нас есть три вакансии.
У белорусов в Польше появилась уникальная возможность:
— обрести стабильную интересную работу;
— повлиять на ситуацию в родной стране;
— начать новую яркую страницу в своей жизни.
А все потому, что фонд «Хартия’97» открывает набор на вакансии.
Мы приглашаем:
— двух журналистов для работы на ставшем уже легендой сайте Charter97.org
— администратора офиса редакции в Варшаве.
Условия для журналистов:
— опыт работы в интернет-журналистике приветствуется;
— важно знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории страны;
— владение белорусским и русским языками;
— грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.
Администратор офиса:
Основные обязанности:
— управление повседневной деятельностью офиса;
— контроль документооборота;
— организация служебных поездок;
— базовое кадровое обслуживание.
Требования:
— знание польского и русского языков; знание английского будет преимуществом,
— хорошие навыки организации работы.
Мы предлагаем:
— дружную и профессиональную команду;
— возможность учиться, расти и действительно менять мир вокруг.
В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Варшаве, и имеющие высшее образование.
CV присылать на адрес: charter97@gmail.com