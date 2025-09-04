закрыть
4 сентября 2025, четверг, 10:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России придумали новый вариант скрытой мобилизации

  • 4.09.2025, 10:33
  • 1,350
В России придумали новый вариант скрытой мобилизации

На войну против Украины втягивают геймеров.

В России заговорили о планах создания «войск из геймеров», которые якобы могут быстрее учиться управлению беспилотниками. Однако на самом деле речь идет о скрытой мобилизации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

В ЦПИ отметили, что соответствующая информация о «войсках» появилась в прокремлевских медиа.

«По сообщениям российских пропагандистов, «любители шутеров» якобы способны быстрее овладеть управлением дроном - за 10 часов против 40 у обычных новобранцев», - говорится в сообщении.

Однако в ЦПД отметили, что такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи, а также экономию на реальной подготовке.

В частности, в упрощенных курсах операторов дронов и «кибервойск» игровой навыки выдаются за полноценный боевой опыт. Однако это не так и такие подходы приведут к высоким потерям со стороны РФ.

«Россия подменяет длительную военную подготовку иллюзией «игровых скиллов», что не соответствует реалиям войны. Такие подходы грозят высокими потерями среди мобилизованных и усиливают милитаризацию общества», - пояснили в ЦПД.

Также в Центре противодействия дезинформации проинформировали, что игровая индустрия в РФ превращаются в инструмент государственной идеологии и вербовки молодых людей. Сценарий имеет следующие фазы: лекции о «патриотизме», пробные тренажеры и предложения контракта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман