В России придумали новый вариант скрытой мобилизации
- 4.09.2025, 10:33
- 1,350
На войну против Украины втягивают геймеров.
В России заговорили о планах создания «войск из геймеров», которые якобы могут быстрее учиться управлению беспилотниками. Однако на самом деле речь идет о скрытой мобилизации.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
В ЦПИ отметили, что соответствующая информация о «войсках» появилась в прокремлевских медиа.
«По сообщениям российских пропагандистов, «любители шутеров» якобы способны быстрее овладеть управлением дроном - за 10 часов против 40 у обычных новобранцев», - говорится в сообщении.
Однако в ЦПД отметили, что такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи, а также экономию на реальной подготовке.
В частности, в упрощенных курсах операторов дронов и «кибервойск» игровой навыки выдаются за полноценный боевой опыт. Однако это не так и такие подходы приведут к высоким потерям со стороны РФ.
«Россия подменяет длительную военную подготовку иллюзией «игровых скиллов», что не соответствует реалиям войны. Такие подходы грозят высокими потерями среди мобилизованных и усиливают милитаризацию общества», - пояснили в ЦПД.
Также в Центре противодействия дезинформации проинформировали, что игровая индустрия в РФ превращаются в инструмент государственной идеологии и вербовки молодых людей. Сценарий имеет следующие фазы: лекции о «патриотизме», пробные тренажеры и предложения контракта.